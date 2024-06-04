Нацбанк Беларуси огласил курс доллара и курс евро на 4 июня 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 4 июня 2024, вторник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,1934 рубля, 1 евро — 3,4598 BYN, 100 российских рублей — 3,5695 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 3 июня 2024, понедельник, выглядели так: 1 доллар США равен 3,2082 рубля, 1 евро — 3,4800 BYN, 100 российских рублей — 3,5588 белорусского рубля. То есть во вторник, 4 июня, курс доллара и кус евро снизились, а курс российского рубля укрепился.