В Красноярске сносят жилой дом для строительства развязки с Пашенного в «Тихие зори» (видео)

На новой развязке, которая свяжет красноярские микрорайоны «Тихие зори» и Пашенный, накануне приступили к сносу деревянного жилого дома, который мешал строительству. Об этом сообщили в департаменте градостроительства мэрии и поделились кадрами с места работ.
Дом был выкуплен в муниципальную собственность. Хозяевам дали время вывезти вещи и 3 июня подрядчик начал работы со сноса забора.
«Это восьмой по счету объект, который сносят в рамках строительства развязки. Еще осталось выкупить два дома, но они пока не мешают работам», — пояснили в мэрии.
Также специалисты продолжают отсыпать будущую дорогу песчано-гравийной смесью — она постепенно «подрастает» до необходимого уровня. Кроме того, идет строительство ливневой канализации, вынос электросетей и вывоз мусора.