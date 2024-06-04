Тихоокеанская железная дорога готова на 85 процентов

Поезда компании «Эльга», которая ведет строительство Тихоокеанской железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия) к побережью Охотского моря в Хабаровском крае, прошли по готовым участкам новой магистрали. Со стороны Якутии тестовый состав испытал отрезок с 225 по 275 км. Со стороны мыса Манорский в Тугуро-Чумиканском районе пройден участок со 125 по 175 км. На настоящее время завершена укладка рельсового пути протяженностью 450 км или на 85% от планируемой протяжённости магистрали. Осталось уложить всего 80 км дороги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».