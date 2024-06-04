Тихоокеанская железная дорога готова на 85 процентов

Поезда компании «Эльга», которая ведет строительство Тихоокеанской железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия) к побережью Охотского моря в Хабаровском крае, прошли по готовым участкам новой магистрали. Со стороны Якутии тестовый состав испытал отрезок с 225 по 275 км. Со стороны мыса Манорский в Тугуро-Чумиканском районе пройден участок со 125 по 175 км. На настоящее время завершена укладка рельсового пути протяженностью 450 км или на 85% от планируемой протяжённости магистрали. Осталось уложить всего 80 км дороги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Общая протяженность ТЖД составит 531 км, однако рабочим предстоит обустроить ещё несколько разъездов и железнодорожную станцию, которая будет примерно посередине дистанции. Таким образом, всего строители уложат 626 км полотна.
.
Конечная станция Тихоокеанской железной дороги находится у возводимого порта «Эльга» на мысе Манорский на побережье Охотского моря. Провозная способность ТЖД и перевалочные мощности порта составят 50 млн тонн угля в год. Первый тестовый состав от угольного месторождения в Якутии до акватории морского терминала пройдет в конце 2024 года.