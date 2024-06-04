Где и кому платят самые большие зарплаты в Казахстане

«Например, министерство указывает, что наиболее высокооплачиваемая отрасль — горнодобывающая промышленность. Возможно. Но здесь, опять-таки, очень большой размах. Есть средние специалисты, инженеры и топ-менеджеры. Если брать топ-менеджеров в горнорудной компании, то понятно, что они зарабатывают хорошо. Или, допустим, финансовая деятельность — это тоже очень широкое понятие. Есть финансисты с международными сертификатами, а есть банкиры средней руки — у них совсем другие заработные платы. Зарплаты бухгалтеров в небольшой компании и в мегакорпорациях тоже разные», — отметила она.