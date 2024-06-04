Где и кому платят самые большие зарплаты в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, средняя зарплата в I квартале текущего года составила 382 279 тенге. Вместе с тем доходы в разных сферах экономики различаются.
В Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что по итогам 2023 года наиболее высокие заработные платы получали работники горнодобывающей промышленности — в среднем 692 тысячи тенге, финансовой деятельности — 494 тысячи тенге, а также информации и связи — 447 тысяч тенге.
Мы попросили отдельно перечислить, на каких позициях в каждой из отраслей предлагают наиболее высокие и наиболее низкие средние заработные платы, а также какие факторы влияют на эту разницу.
В министерстве ответили, что, например, в сфере образования высокие заработные платы у научных сотрудников в области естественных наук, преподавателей вузов по техническим направлениям — в среднем от 500 тысяч тенге. Меньше всего здесь получают лаборанты, помощники воспитателей — в среднем 75−90 тысяч тенге.
Что касается отрасли здравоохранения, то высокие заработные платы традиционно у докторов узких направлений (например, врачи-ангиохирурги, пластические хирурги и так далее) — в среднем от 400 тысяч тенге. Меньше всего в медицине зарабатывают помощники по уходу за больными, санитары — в среднем 85−150 тысяч тенге.
Больше всего растет жалование работников сферы информации и связи, в основном у специалистов по разработке и развитию IT-технологий. Причина — глобальный и национальный тренд цифровизации экономики и, как следствие, рост спроса на специалистов в данной сфере. Также оплата труда растет в отраслях образования и здравоохранения — за счет инвестиций в эти секторы, государственной поддержки в связи с необходимостью привлечения высококвалифицированных специалистов.
По информации Минтруда, сезонные или циклические изменения в уровнях заработной платы в ключевых секторах экономики Казахстана отсутствуют.
«Тем не менее следует отметить индивидуальные изменения в оплате труда в определенных отраслях, таких как образование и здравоохранение, где колебания заработной платы в течение года, по-видимому, связаны с сезонными периодами летних отпусков и выплатой премий в конце года».
Мы также поинтересовались, существует ли значительное различие в уровне заработных плат между государственным и частным секторами в Казахстане и какие отрасли наиболее затронуты этим различием.
Как сообщается, различия в уровнях заработной платы между государственным и частным сектором могут быть обусловлены рядом факторов, включая уровень государственного финансирования, а также социальную и экономическую значимость конкретных отраслей.
"Например, отраслями, где доминирует государство, в Казахстане являются образование, здравоохранение и социальные услуги. Здесь, как правило, заработная плата может быть в среднем выше, в том числе за счет ежегодного индексирования.
В отраслях, где доминируют частные предприятия, таких как финансы, информация и связь, высокий уровень заработной платы в большей степени определяется рыночными факторами, включая высокую производительность труда и создание продуктов с высокой добавленной стоимостью", — отметили в министерстве.
В ведомстве также проинформировали, что среднемесячная зарплата ежегодно растет во всех отраслях экономики без исключения, однако есть различия в темпах роста.
В частности, за последние пять лет наиболее высокий среднегодовой темп прироста заработной платы наблюдается в сферах здравоохранения, образования, информации и связи — в среднем на 20 процентов ежегодно. Медленнее всего растет жалование работников отрасли прочих видов услуг, профессиональной деятельности и недвижимости — в среднем менее 15 процентов ежегодно.
Мы также поинтересовались о разнице в заработных платах между столицей и регионами Казахстана. В Министерстве труда признали, что наблюдается региональное различие по отдельным отраслям.
К примеру, в таких отраслях, как государственное управление, здравоохранение, информация и связь, образование, финансы, торговля, Астана и Алматы занимают лидирующие позиции по отношению к другим регионам.
Как пояснили в ведомстве, подобное различие в уровнях оплаты труда в разрезе отраслей между разными регионами связано с несколькими факторами. В том числе — с отраслевой спецификой экономики этих регионов. К примеру, Астана и Алматы являются бизнес-центрами страны, где расположены крупные международные и государственные организации, оказывающие услуги с высокой добавленной стоимостью (IT, консалтинг, юридические и финансовые услуги
Мы поинтересовались у директора кадрового агентства Дины Абылхожиной, насколько данные Минтруда отражают реальную картину в Казахстане и какие профессиональные секторы переживают наибольший спрос на рабочую силу в настоящее время.
«Например, министерство указывает, что наиболее высокооплачиваемая отрасль — горнодобывающая промышленность. Возможно. Но здесь, опять-таки, очень большой размах. Есть средние специалисты, инженеры и топ-менеджеры. Если брать топ-менеджеров в горнорудной компании, то понятно, что они зарабатывают хорошо. Или, допустим, финансовая деятельность — это тоже очень широкое понятие. Есть финансисты с международными сертификатами, а есть банкиры средней руки — у них совсем другие заработные платы. Зарплаты бухгалтеров в небольшой компании и в мегакорпорациях тоже разные», — отметила она.
По словам эксперта, хорошо платят маркетологам. При этом их позиции могут называться по-разному: менеджер по маркетингу, менеджер по трейд-маркетингу, бренд-менеджер и так далее.
«То есть все, что относится к маркетинговой среде, в особенности FMCG-сфере. FMCG — это Fast moving consumer goods, то есть это товары повседневной необходимости: продукты питания, бытовая химия, напитки, табачные изделия — все, что быстро покупается и быстро потребляется. По моим наблюдениям, у специалистов данной отрасли одна из высоких заработных плат, потому что на них очень высокий спрос, так как рынок всегда нуждается в том, чтобы товары продвигали. Рынок растет, и, естественно, нужны люди, которые умеют все это красиво презентовать», — поделилась Дина Абылхожина.
Также специалист упомянула IT-сферу. Однако размер зарплаты здесь зависит от уровня конкретного специалиста. Компании готовы платить хорошие деньги тем, у кого есть определенный портфель навыков. У начинающих же программистов не очень высокие заработные платы.
По словам Дины Абылхожиной, когда к ней обращаются с вопросом, куда пойти работать, чтобы хорошо платили, она отвечает: «Хоть куда — все зависит уже от самого сотрудника, от того, насколько он будет вкладываться в свое развитие».
«Как показывает мой 20-летний опыт в рекрутинге, у людей, которые не вырисовывали для себя какого-то профессионального вектора, карьера может застрять. Задача каждого — регулярно заниматься развитием своих навыков, вкладываться в образование, получение международных сертификатов. И это касается абсолютно всех позиций, всех специальностей».
На вопрос о том, каких изменений следует ожидать в структуре рынка труда Казахстана в ближайшие годы, специалист ответила, что сейчас на рынке активно сменяется поколение сотрудников.
«Каждое поколение всегда отличается от предыдущего. По моим наблюдениям, нынешние сотрудники не терпят какой-то там агрессии со стороны линейного руководства. Это люди, которые очень бережно относятся к своему личному времени, для них очень важно соблюдение пресловутого баланса между работой и семьей или личными делами. Они открыты ко всему новому, мультикультурные, мультиязычные. Такое новое поколение очень интересных ребят выходит на казахстанский рынок», — заключила Дина Абылхожина.