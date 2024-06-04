Бикинский район решил задержать у себя китайских туристов

Вновь был поднят вопрос о наведении понтонного моста через реку, чтобы обеспечить беспрепятственное сообщение между Хабаровским краем и Китаем в период навигации, которая может приостанавливаться из-за погодных условий, когда грузовой паром перестает ходить.