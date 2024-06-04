Бикинский район решил задержать у себя китайских туристов

Представители Бикинского района провели встречу с администрацией уезда Жаохэ, где обсудили развитие взаимодействия в различных сферах между примыкающими друг к другу муниципалитетами, которые разделяет лишь река Уссури, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе переговоров стороны обсудили международные перевозки через пункт пропуска Покровка — Жаохэ, а также договорились о сотрудничестве в области культуры, искусства, спорта и туризма.
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Вновь был поднят вопрос о наведении понтонного моста через реку, чтобы обеспечить беспрепятственное сообщение между Хабаровским краем и Китаем в период навигации, которая может приостанавливаться из-за погодных условий, когда грузовой паром перестает ходить.
— Китайская сторона выразила свое желание осуществить обзор туристических маршрутов на территории Бикинского района, куда могут отправиться туристы из Поднебесной. Обсуждался также вопрос о возможности культурного обмена среди детских коллективов, — отметили в администрации.
Обычно китайские туристы, прибывающие на территорию России через погранпереход Покровка — Жаохэ, направляются сразу в Хабаровск, либо Лучегорск Приморского края, и практически не останавливаются в Бикине. Разработка туристического предложения для граждан КНР должна способствовать развитию отрасли гостеприимства в самом южном районе Хабаровского края.