Названы самые востребованные в Свердловской области профессии

Как свидетельствует исследование платформы hh.ru, в начале июня в среднем на одну вакансию в регионе приходится 2,3 резюме, что практически совпадает с показателями начала года (2,2). Такие цифры свидетельствуют о низкой конкуренции на рынке труда.
«В начале июня низкая конкуренция наблюдается в розничной торговле (меньше одного резюме на вакансию), в медицине и фармацевтике (едва превышает одно резюме на вакансию), в автобизнесе, на производстве, среди рабочего персонала, в строительной области и в продажах. Во всех этих профобластях на одну вакансию приходится около двух резюме», — рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
Диапазон медианных зарплат, предлагаемых врачам, сегодня составляет 63 тыс. — 114 тыс. рублей. Администраторам магазинов предлагают 41,3 тыс. — 57,4 тыс. рублей, поварам — от 36 тыс. до 65 тыс. рублей.
В топ специализаций с низким уровнем конкуренции вошли продавцы, электромонтажники, дворники, специалисты по взысканию задолженности, автослесари. Также в этом списке слесари, сантехники, маляры, токари, фрезеровщики, шлифовщики, монтажники и прорабы.