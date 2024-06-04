Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые востребованные в Свердловской области профессии

Названы профессии, обладатели которых легче всего могут найти работу в Свердловской области. В первой тройке — врачи, администраторы и повара.

Источник: Администрация Анапы

Как свидетельствует исследование платформы hh.ru, в начале июня в среднем на одну вакансию в регионе приходится 2,3 резюме, что практически совпадает с показателями начала года (2,2). Такие цифры свидетельствуют о низкой конкуренции на рынке труда.

«В начале июня низкая конкуренция наблюдается в розничной торговле (меньше одного резюме на вакансию), в медицине и фармацевтике (едва превышает одно резюме на вакансию), в автобизнесе, на производстве, среди рабочего персонала, в строительной области и в продажах. Во всех этих профобластях на одну вакансию приходится около двух резюме», — рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Диапазон медианных зарплат, предлагаемых врачам, сегодня составляет 63 тыс. — 114 тыс. рублей. Администраторам магазинов предлагают 41,3 тыс. — 57,4 тыс. рублей, поварам — от 36 тыс. до 65 тыс. рублей.

В топ специализаций с низким уровнем конкуренции вошли продавцы, электромонтажники, дворники, специалисты по взысканию задолженности, автослесари. Также в этом списке слесари, сантехники, маляры, токари, фрезеровщики, шлифовщики, монтажники и прорабы.

занятость