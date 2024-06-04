Названы самые востребованные в Свердловской области профессии

«В начале июня низкая конкуренция наблюдается в розничной торговле (меньше одного резюме на вакансию), в медицине и фармацевтике (едва превышает одно резюме на вакансию), в автобизнесе, на производстве, среди рабочего персонала, в строительной области и в продажах. Во всех этих профобластях на одну вакансию приходится около двух резюме», — рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.