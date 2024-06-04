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Пять автобусных маршрутов изменились в Челябинске из-за ремонта дороги

Транспорт направят в объезд.

Трасса движения пяти автобусов изменилась в Челябинске до конца июня из-за реконструкции дороги на улице Гранитной. Об этом сообщили в Организаторе перевозок.

Из-за ремонта частично закрыли движение по улице Энергетиков в районе дома № 24. Автобусы № 5, 22а, 27 и 81 будут объезжать перекрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус № 91 проследует только до остановки «Улица Энергетиков» на улице Машиностроителей в сторону Новороссийской.

Изменения действуют с 8 часов утра 4 июня. Снять ограничения должны в 22 часа 30 июня. Пассажиров просят планировать свои поездки заранее.