Пять автобусных маршрутов изменились в Челябинске из-за ремонта дороги

Трасса движения пяти автобусов изменилась в Челябинске до конца июня из-за реконструкции дороги на улице Гранитной. Об этом сообщили в Организаторе перевозок.
Из-за ремонта частично закрыли движение по улице Энергетиков в районе дома № 24. Автобусы № 5, 22а, 27 и 81 будут объезжать перекрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус № 91 проследует только до остановки «Улица Энергетиков» на улице Машиностроителей в сторону Новороссийской.
Изменения действуют с 8 часов утра 4 июня. Снять ограничения должны в 22 часа 30 июня. Пассажиров просят планировать свои поездки заранее.