Пять автобусных маршрутов изменились в Челябинске из-за ремонта дороги

Из-за ремонта частично закрыли движение по улице Энергетиков в районе дома № 24. Автобусы № 5, 22а, 27 и 81 будут объезжать перекрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус № 91 проследует только до остановки «Улица Энергетиков» на улице Машиностроителей в сторону Новороссийской.