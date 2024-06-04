В Петербурге могут создать кластер для китайских промышленников

«Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами. Есть идея создания в Петербурге кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны “Санкт-Петербург” в Шушарах. Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования», — рассказал он.