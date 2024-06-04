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В Петербурге могут создать кластер для китайских промышленников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге обсуждается идея создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в Шушарах, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.

Источник: © РИА Новости

«Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами. Есть идея создания в Петербурге кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны “Санкт-Петербург” в Шушарах. Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования», — рассказал он.

Беглов также сообщил, что интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется.

По его словам, после саммита Россия-Африка Петербург наладил контакты со странами этого континента. Он отметил, что власти убедились, что им интересен Петербург.

«Обсуждаем с белорусской стороной капиталовложения в значимые инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга и СЗФО. Рассматриваем возможности сотрудничества с инвесторами из других дружественных стран», — также рассказал губернатор.

«Совместные проекты могут и должны усилить позиции Петербурга, прежде всего, в транспорте и передовых отраслях промышленности — тех, которые наш президент называет “сквозными”, — добавил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.