Отели подготовились к ПМЭФ

«Рост стоимости проживания в отелях на период ПМЭФ является традиционным. В этом году она поднялась в три раза», — рассказала вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова.
По данным сервиса для бронирования отелей «Островок!», ночь в четырех- и пятизвездных отелях подорожала в дни форума в два-пять раз. На данный момент доступными остались комнаты в трех отелях высшего ценового сегмента. В некоторых объектах размещения даже по выросшей цене забронировать жилье не всегда возможно, так как многие гостиницы перешли на продажу услуг так называемого «пакетного проживания», предполагающего заселение на все дни форума.
В SO/Saint Petersburg на Вознесенском проспекте, 6, стоимость четырех ночей стартует с 712 тыс. рублей за гостя в двухместном номере с видом на внутренний двор, а завершается на сумме 4,41 млн рублей за двухместный люкс.
В «Петро Паласе» на Большой Морской улице, 14, уточнили, что для бронирования доступны двухместные номера трех видов: Superior, Executive и Deluxe. Тут ценовая вилка колеблется от 284,6 тыс. рублей до 472 тыс. рублей за четыре ночи. В случае же Cosmos Selection St. Petersburg Nevsky Royal Hotel на Невском проспекте, 49/2 (бывший Radisson Royal), сумма потраченных денег будет варьироваться от 380 тыс. рублей до 434 тыс. рублей.
В «Коринтия Санкт-Петербург», Glinz by Ginza Project, «Гранд Отель Мойка 22» и «Гранд Отель Европа» уточнили, что номера на этот период уже полностью выкуплены и недоступны для бронирования.
Востребованными среди клиентов остаются апарт-отели, стоимость проживания в которых взлетает на 50−70% на время делового мероприятия.
Наибольшее число бронирований в последние два года приходится на представителей добывающей и обрабатывающей промышленности, сотрудников финансовых и консалтинговых компаний и участников телекоммуникационного рынка. Отельеры отмечают, что относительно 2023 года ситуация на гостиничном рынке осталась прежней.
«Не сказал бы, что ощущаются сильные изменения. Пока по бронированию и загруженности все остается таким же», — комментирует генеральный менеджер Rossi Boutique Hotel & Spa Сергей Бульзов.
В сервисе «Яндекс Путешествия» сообщают, что относительно аналогичного периода в прошлом году спрос на бронирование отелей в Петербурге поднялся на 7%. А если сравнивать с обычными днями, то на 32%.
В то же время отели категории «три звезды» столкнулись с сокращением потока гостей, которые отказываются от поездки в город в дни проведения форума. По словам аналитиков, повышение цен не повлияет на востребованность отелей премиум-сегмента. В случае гостиниц среднего класса загруженность уменьшится из-за отказа туристов посещать город в дни Петербургского международного экономического форума.
«Туристов заместят “капиталоемкие” представители бизнеса. Поэтому спада ждать не стоит — возможен даже рост числа приехавших гостей», — уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
При этом на протяжении нескольких лет ФАС России пытается контролировать стоимость номеров во время проведения экономического форума. На данный момент служба действует в предупредительном режиме.
В организации разрабатывался и законопроект по установке определенной ценовой планки на время проведения крупных мероприятий. По данным ведомства, вопрос с нововведениями еще не решен, поскольку он вызвал неоднозначную реакцию среди отельеров.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов полагает, что в период проведения форума регулировать ценообразование в гостиничном бизнесе не нужно.
«Регулировать цены стоит не при помощи попыток их сдержать. Скорее, нужно перенести экономический форум с сезона белых ночей на менее востребованный у туристов период: апрель или октябрь», — считает господин Прасов.
По его словам, сдерживание цен не распространено в других странах, а реализуется сугубо в России.