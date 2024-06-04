Отели подготовились к ПМЭФ

По данным сервиса для бронирования отелей «Островок!», ночь в четырех- и пятизвездных отелях подорожала в дни форума в два-пять раз. На данный момент доступными остались комнаты в трех отелях высшего ценового сегмента. В некоторых объектах размещения даже по выросшей цене забронировать жилье не всегда возможно, так как многие гостиницы перешли на продажу услуг так называемого «пакетного проживания», предполагающего заселение на все дни форума.