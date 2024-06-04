На «Усольехимпроме» шесть компаний намайнили себе проблем

А мы просто хотели бы немного пораскинуть мозгами в сторону математики. На той же промплощадке «Усольехимпрома», когда уборка подходила к завершению, стали часто говорить о том, что же там будет. Решили, что будут там центр зеленой (экологичной) химии, центр по обезвреживанию химических отходов и территория опережающего развития. Вот только на совещаниях, посвященных развитию очищенной промплощадки, много говорили о том, что там на все задумки не хватит электроэнергии. При обсуждении энергетики предлагали сделать на площадке иные источники электроэнергии. Или добавить пару энергоблоков к существующей ТЭЦ-11. Это увеличит мощность на 460 МВт. Для подключения завода поликремния требуется 100 МВт вначале и увеличение до 500 МВт в дальнейшем. И получается, что подключить этот завод можно было хоть прямо сейчас — нужно было просто хорошенько прошерстить территорию?