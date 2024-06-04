Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Усольехимпроме» шесть компаний намайнили себе проблем

Они забирали на майнинг более 200 МВт.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Иркутской области нашла на бывшей промплощадке «Усольехимпрома» шесть майнинговых ферм. Они потребляли для своих нужд более 200 МВт электроэнергии.

Пока шли работы по ликвидации накопленного вреда, шесть хозяйствующих субъектов — их названия прокуратура не разглашает — вывели под шумок из Единой энергосистемы несколько объектов электросетевого хозяйства (так обычно называются трансформаторные подстанции). И начали на выведенных подстанциях майнить себе крипту.

Проверка показала, что 200 МВт уходит куда-то в непонятные места. Площадь большая, затерять в зданиях, которые не отапливаются и построены в советские времена, с довольно хорошей звукоизоляцией, шесть ферм для майнинга — проще простого. Небольшое расследование — и места найдены. После проверки у проверяющих волосы встали дыбом: они столько нарушений пожарной безопасности в электроэнергетике давно не видели.

Прокуратура сразу же подала в суд шесть исков о запрете деятельности. Вот только Усольский городской суд в иске по отношению к одной из компаний отказал. Иркутский областной суд по апелляции прокурора отменил решение суда первой инстанции и ограничил подачу электроэнергии на 16 МВт. Еще пять исков рассматриваются. Надзорное ведомство рассчитывает, что и в следующих пяти исках суд встанет на их сторону, майнинговые фермы закроют, а мощности вернут на промплощадку.

А мы просто хотели бы немного пораскинуть мозгами в сторону математики. На той же промплощадке «Усольехимпрома», когда уборка подходила к завершению, стали часто говорить о том, что же там будет. Решили, что будут там центр зеленой (экологичной) химии, центр по обезвреживанию химических отходов и территория опережающего развития. Вот только на совещаниях, посвященных развитию очищенной промплощадки, много говорили о том, что там на все задумки не хватит электроэнергии. При обсуждении энергетики предлагали сделать на площадке иные источники электроэнергии. Или добавить пару энергоблоков к существующей ТЭЦ-11. Это увеличит мощность на 460 МВт. Для подключения завода поликремния требуется 100 МВт вначале и увеличение до 500 МВт в дальнейшем. И получается, что подключить этот завод можно было хоть прямо сейчас — нужно было просто хорошенько прошерстить территорию?

А вот еще интересно: если проверить другие заброшенные и не очень заброшенные промплощадки предприятий, которые закрылись на территории Иркутской области, но все еще существуют как площадки, сколько майнинговых ферм, которые потребляют наше электричество, платят за него копейки и не дают подключиться тем, кому действительно нужна электроэнергия, можно найти?

Прокуратура