На «Усольехимпроме» шесть компаний намайнили себе проблем

Прокуратура Иркутской области нашла на бывшей промплощадке «Усольехимпрома» шесть майнинговых ферм. Они потребляли для своих нужд более 200 МВт электроэнергии.
Пока шли работы по ликвидации накопленного вреда, шесть хозяйствующих субъектов — их названия прокуратура не разглашает — вывели под шумок из Единой энергосистемы несколько объектов электросетевого хозяйства (так обычно называются трансформаторные подстанции). И начали на выведенных подстанциях майнить себе крипту.
Проверка показала, что 200 МВт уходит куда-то в непонятные места. Площадь большая, затерять в зданиях, которые не отапливаются и построены в советские времена, с довольно хорошей звукоизоляцией, шесть ферм для майнинга — проще простого. Небольшое расследование — и места найдены. После проверки у проверяющих волосы встали дыбом: они столько нарушений пожарной безопасности в электроэнергетике давно не видели.
А мы просто хотели бы немного пораскинуть мозгами в сторону математики. На той же промплощадке «Усольехимпрома», когда уборка подходила к завершению, стали часто говорить о том, что же там будет. Решили, что будут там центр зеленой (экологичной) химии, центр по обезвреживанию химических отходов и территория опережающего развития. Вот только на совещаниях, посвященных развитию очищенной промплощадки, много говорили о том, что там на все задумки не хватит электроэнергии. При обсуждении энергетики предлагали сделать на площадке иные источники электроэнергии. Или добавить пару энергоблоков к существующей ТЭЦ-11. Это увеличит мощность на 460 МВт. Для подключения завода поликремния требуется 100 МВт вначале и увеличение до 500 МВт в дальнейшем. И получается, что подключить этот завод можно было хоть прямо сейчас — нужно было просто хорошенько прошерстить территорию?
А вот еще интересно: если проверить другие заброшенные и не очень заброшенные промплощадки предприятий, которые закрылись на территории Иркутской области, но все еще существуют как площадки, сколько майнинговых ферм, которые потребляют наше электричество, платят за него копейки и не дают подключиться тем, кому действительно нужна электроэнергия, можно найти?