На Урале приостановили работу четырех поставщиков сети «ЖизньМарт»

В Свердловской области судебные приставы произвели контроль по приостановке производств четырех поставщиков сети магазинов «ЖизньМарт». Напомним, в середине мая к медикам с признаками отравления обратились 18 человек, которые употребляли еду, приобретенную в сети магазинов.
Ранее в городе Березовский на 35 суток была приостановлена деятельность ИП Гумаровой Л. Ф., которая поставляла готовую продукцию. Срок исчисляется с 24 мая 2024 года.
Также судом вынесены решения о приостановке деятельности еще четырех поставщиков сети:
Производственный цех, расположенный в Екатеринбурге на улице Сулимова, — на 30 суток;
Цех полуфабрикатов на улице Блюхера в Екатеринбурге — на 30 суток;
Цех по изготовлению продукции на улице Восстания в Екатеринбурге — на 30 суток;
Производственный цех в Екатеринбурге на улице Шефская — на 30 суток.
«Судебные приставы выехали по месту расположения цехов, опечатали оборудование, должники деятельность фактически не ведут», — сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.