На Урале приостановили работу четырех поставщиков сети «ЖизньМарт»

В Свердловской области судебные приставы произвели контроль по приостановке производств четырех поставщиков сети магазинов «ЖизньМарт». Напомним, в середине мая к медикам с признаками отравления обратились 18 человек, которые употребляли еду, приобретенную в сети магазинов.