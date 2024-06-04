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На Урале приостановили работу четырех поставщиков сети «ЖизньМарт»

На объектах зафиксированы многочисленные нарушения.

Источник: УФССП по Свердловской области

В Свердловской области судебные приставы произвели контроль по приостановке производств четырех поставщиков сети магазинов «ЖизньМарт». Напомним, в середине мая к медикам с признаками отравления обратились 18 человек, которые употребляли еду, приобретенную в сети магазинов.

Ранее в городе Березовский на 35 суток была приостановлена деятельность ИП Гумаровой Л. Ф., которая поставляла готовую продукцию. Срок исчисляется с 24 мая 2024 года.

Также судом вынесены решения о приостановке деятельности еще четырех поставщиков сети:

Производственный цех, расположенный в Екатеринбурге на улице Сулимова, — на 30 суток;

Цех полуфабрикатов на улице Блюхера в Екатеринбурге — на 30 суток;

Цех по изготовлению продукции на улице Восстания в Екатеринбурге — на 30 суток;

Производственный цех в Екатеринбурге на улице Шефская — на 30 суток.

«Судебные приставы выехали по месту расположения цехов, опечатали оборудование, должники деятельность фактически не ведут», — сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.