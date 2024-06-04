Узбекистан в этом году планирует привлечь 11 млн иностранных туристов

«Поэтому для развития туризма в этом районе определен ряд мер. В первую очередь, в городе Шахрисабзе и Шахрисабзском районе будет создан туристический кластер. Будет расширена и отремонтирована дорога Хисорак-Гелон и Хисорак-Сарчашма протяженностью 33 километра. Будет отремонтирована автомобильная дорога Чиракчи-Шуркудук, что сократит время пути от Самарканда до Шахрисабза».