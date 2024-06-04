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В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро «Пулково»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге уже подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения будущей станции метро «Пулково», сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.

Источник: © РИА Новости

«В Генеральном плане Санкт-Петербурга зафиксировано продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции “Проспект Ветеранов” до станции “Пулково”. Первый шаг к проектированию уже сделан — подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта», — рассказал он.

Губернатор пояснил, что этапы строительства продолжения Кировско-Выборгской линии будут понятны на дальнейших стадиях проектирования.

«Есть вариант с первым пусковым участком до станции КВЦ “Экспофорум” и вторым — от КВЦ “Экспофорум” до станции “Технологическая долина”, — отметил он.

Беглов также сообщил, что в Адресной инвестиционной программе на 2024−2026 годы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено финансирование на проектирование и строительство продолжения Кировско-Выборгской линии.

«Учитывая важность Технологической долины для страны, будем добиваться федерального участия», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что протяженность Кировско-Выборгской линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» может составить 7,23 километра, пропускная способность — 33 пары поездов в час.

Транспортная доступность аэропорта «Пулково» в Петербурге обсуждается уже несколько лет, в том числе рассматривается строительство метро и трамвайной линии до воздушной гавани.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

метро
строительство