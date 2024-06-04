В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро «Пулково»

«В Генеральном плане Санкт-Петербурга зафиксировано продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции “Проспект Ветеранов” до станции “Пулково”. Первый шаг к проектированию уже сделан — подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта», — рассказал он.
Губернатор пояснил, что этапы строительства продолжения Кировско-Выборгской линии будут понятны на дальнейших стадиях проектирования.
«Есть вариант с первым пусковым участком до станции КВЦ “Экспофорум” и вторым — от КВЦ “Экспофорум” до станции “Технологическая долина”, — отметил он.
Беглов также сообщил, что в Адресной инвестиционной программе на 2024−2026 годы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено финансирование на проектирование и строительство продолжения Кировско-Выборгской линии.
«Учитывая важность Технологической долины для страны, будем добиваться федерального участия», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что протяженность Кировско-Выборгской линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» может составить 7,23 километра, пропускная способность — 33 пары поездов в час.
Транспортная доступность аэропорта «Пулково» в Петербурге обсуждается уже несколько лет, в том числе рассматривается строительство метро и трамвайной линии до воздушной гавани.
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