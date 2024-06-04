В Петербурге согласовали планировку будущей станции метро «Пулково»

«В Генеральном плане Санкт-Петербурга зафиксировано продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции “Проспект Ветеранов” до станции “Пулково”. Первый шаг к проектированию уже сделан — подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта», — рассказал он.