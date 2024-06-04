Аэропорт Балхаша приведут в порядок впервые за 17 лет

Согласно данным ведомства, общая стоимость проекта составит 3,8 миллиарда тенге.
Стоит отметить, что аэропорт города Балхаш построен в 1967 году, крайний ремонт проводился в 2007 году.
Генеральный подрядчик уже приступил к строительно-монтажным работам.
«На данный момент завершается фрезерование асфальтобетонных покрытий (98%), проводится разбор основания рулежной дорожки (40%) и подготовка земляного полотна. Согласно плану производства работ, монтаж бетонного покрытия предусмотрен на 15 июня 2024 года».
В последующем, заверили в Министерстве, запланирован капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта.
«Модернизация инфраструктуры аэропорта позволит создать новые возможности для развития города и туристического региона», — подчеркнули в пресс-службе.