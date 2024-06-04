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Аэропорт Балхаша приведут в порядок впервые за 17 лет

Началась реконструкция аэропорта Балхаш. С таким заявлением выступили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана. Специалисты уточнили, что проводится реконструкция рулежной дорожки и перрона, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба Министерства транспорта РК

Согласно данным ведомства, общая стоимость проекта составит 3,8 миллиарда тенге.

Стоит отметить, что аэропорт города Балхаш построен в 1967 году, крайний ремонт проводился в 2007 году.

Генеральный подрядчик уже приступил к строительно-монтажным работам.

«На данный момент завершается фрезерование асфальтобетонных покрытий (98%), проводится разбор основания рулежной дорожки (40%) и подготовка земляного полотна. Согласно плану производства работ, монтаж бетонного покрытия предусмотрен на 15 июня 2024 года».

Пресс-служба Министерства транспорта РК

В последующем, заверили в Министерстве, запланирован капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта.

«Модернизация инфраструктуры аэропорта позволит создать новые возможности для развития города и туристического региона», — подчеркнули в пресс-службе.