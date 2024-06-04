Пять районов Ташкента частично оставили без газа

По данным коммунальной службы, газ отключили в следующих локациях:
- Юнусабадский район (с 10:00 до 18:00) — махалля «Матонат» (80 квартир многоэтажного дома и два оптовых потребителя);
- Шайхантахурский район (с 10:00 до 18:00) — махалля «Лабзак», улица Бахор (10 домохозяйств и 5 оптовых потребителей);
- Мирзо-Улугбекский район (с 10:00 до 17:00) — улицы Мирзо-Улугбека, Риёзи, Машхади и Махтумкули (3200 квартир в 64 многоэтажных домах и 20 оптовых потребителей);
- Сергелийский район (с 11:00 до 17:00) — массив Сергели 6а, махалля «Эшонбулок», улица Муканна (2158 квартир в 23 многоквартирных домах, 180 частных домов и оптовые потребители этого района).
- Янгихаётский район (с 14:00 до 17:00) — махалля «Янги-Дархан» (410 квартир многоквартирных домов и два оптовых потребителя).
Напомним, что до пяти вечера сегодня не будет света у некоторых жителей Бектемирского и Алмазарского районов.