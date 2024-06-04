Пять районов Ташкента частично оставили без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня некоторые махалли Юнусабадского, Шайхантахурского, Мирзо-Улугбекского, Сергелийского и Янгихаётского районов на несколько часов оставили без газоснабжения. Об этом проинформировала «Худудгаз пойтахт», передает корреспондент Podrobno.uz.