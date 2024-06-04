Предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане

С1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена одной тысячи кубометров товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров в регионах Казахстана составит.
- в Астане, Акмолинской, Карагандинской областях и области Улытау — 52 033 тенге;
- в Алматы, Алматинской области, области Жетысу — 63 905 тенге;
- в Шымкенте, Туркестанской области — 59 268 тенге;
- в Жамбылской области — 58 866 тенге; в Актюбинской области — 34 333 тенге;
- в Костанайской области — 48 424 тенге;
- в Кызылординской области — 45 522 тенге;
- в Мангистауской области — 32 942 тенге;
- в Западно-Казахстанской области — 31 637 тенге;
- в Атырауской области — 23 996 тенге;
- в Восточно-Казахстанской области — 10 891 тенге.
Приказ вводится в действие с 4 июня 2024 года.
Также обновлены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке. Новая предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без НДС с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года составит.
- в Астане — 29 757 тенге (было 28 405 тенге);
- в Алматы — 29 873 тенге (было 28 115 тенге);
- в Шымкенте — 29 341 тенге (было 29 340 тенге).
При этом предусматривается поэтапное увеличение цены в течение пяти лет до 1 июля 2028 года.
Так, с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит.
- в Астане — 37 312 тенге;
- в Алматы — 45 065 тенге;
- в Шымкенте — 40 569 тенге.
Цены в остальных регионах можно посмотреть по ссылке.
Приказ вводится в действие с 4 июня.