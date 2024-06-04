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Предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане

Министр энергетики приказами от 31 мая 2024 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, а также цены для крупных коммерческих потребителей и майнеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

С1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена одной тысячи кубометров товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров в регионах Казахстана составит.

  • в Астане, Акмолинской, Карагандинской областях и области Улытау — 52 033 тенге;
  • в Алматы, Алматинской области, области Жетысу — 63 905 тенге;
  • в Шымкенте, Туркестанской области — 59 268 тенге;
  • в Жамбылской области — 58 866 тенге; в Актюбинской области — 34 333 тенге;
  • в Костанайской области — 48 424 тенге;
  • в Кызылординской области — 45 522 тенге;
  • в Мангистауской области — 32 942 тенге;
  • в Западно-Казахстанской области — 31 637 тенге;
  • в Атырауской области — 23 996 тенге;
  • в Восточно-Казахстанской области — 10 891 тенге.

Приказ вводится в действие с 4 июня 2024 года.

Также обновлены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке. Новая предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без НДС с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года составит.

  • в Астане — 29 757 тенге (было 28 405 тенге);
  • в Алматы — 29 873 тенге (было 28 115 тенге);
  • в Шымкенте — 29 341 тенге (было 29 340 тенге).

При этом предусматривается поэтапное увеличение цены в течение пяти лет до 1 июля 2028 года.

Так, с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит.

  • в Астане — 37 312 тенге;
  • в Алматы — 45 065 тенге;
  • в Шымкенте — 40 569 тенге.

Цены в остальных регионах можно посмотреть по ссылке.

Приказ вводится в действие с 4 июня.