В мэрии рассказали о ремонте 24 дорог в Челябинске

Так, в разгаре ремонт дорог на улицах Мастеровой, Сталеваров, Салавата Юлаева, Рязанской, Восьмого Марта, Художника Русакова, Ижевской, Потребительской 1-й, Щербаковской 2-й, Комсомольской, Румянцева, Кронштадтской, Бродокалмакском и Троицком трактах, а также на путепроводе через железнодорожные пути у ТЭЦ-3.
Капитальный ремонт проспекта Ленина и улицы Игнатия Вандышева практически завершён, осталось создать придорожные газоны и средства регулирования дорожного движения — создать «лежачих полицейских» и нанести разметку.
Продолжается строительство участка Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска, а также реконструкция улицы Гранитной. Также идёт подготовка к строительству улицы Бобруйской и путепроводу через железнодорожные пути на улице Челябинской в посёлке Новосинеглазово.
— Ради капитального ремонта трамвайных путей ограничено движение транспорта на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Черкасской, проспекте Победы и Свердловском тракте, — добавили в мэрии, попросив водителей заранее планировать маршруты движения и отнестись к временным трудностям с пониманием.
А в конце мая в Челябинске стартовала масштабная программа по ремонту дворовых проездов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер, отметив, что перечень дворов, которые приведут в порядок в этом году, будет пополняться.
Также на прошлой неделе стало известно, что ещё две участка улично-дорожной сети Челябинска попали в план ремонта. Речь идёт об одних из ключевых улиц города, где ежедневно проезжает колоссальное количество машин — улице Труда и проспекте Ленина. На реконструкцию готовы выделить более 141 миллиона рублей. Госзакупка уже объявлена.
Немногим раньше Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил пять аукционов на ремонт участков городских автомобильных дорог. По информации с госзакупок, общая сумма контрактов составила более 577 миллионов рублей. Рассказываем, каких улиц коснётся масштабная реконструкция.