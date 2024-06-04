Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал

АЛМА-АТА, 4 июн — РИА Новости. Компания, принадлежащая свату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Аскару Кулибаеву, вернула в госсобственность нефтяной терминал стоимостью 66 миллионов долларов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики в Telegram-канале.
«По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 миллионов долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву», — говорится в сообщении генпрокуратуры.
Сообщается, что в 2011 году нефтяной терминал был отчужден в собственность компании Кулибаева. Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 26 февраля 2024 года иск прокурора города Алма-Аты был удовлетворен. Нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу.
Аскар Кулибаев является отцом Тимура Кулибаева — мужа средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.