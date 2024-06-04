Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал

Сообщается, что в 2011 году нефтяной терминал был отчужден в собственность компании Кулибаева. Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 26 февраля 2024 года иск прокурора города Алма-Аты был удовлетворен. Нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу.