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Узбекистан: инфляция в мае — инфографика

Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг.

Источник: sputniknews.ru

По информации Агентства статистики, уровень инфляции в Узбекистане в мае 2024 года составил +2,8%, с начала года — +5,5%.

Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг. Все они разделены на три крупные группы: продовольственные, непродовольственные товары и услуги.

В республике ежемесячно изучают свыше 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс. ценовых котировок.

В мае этого года цены на товары снизились на 1%, а стоимость услуг выросла на 15,2%.

Согласно данным, резкое подорожание услуг произошло на фоне роста тарифов на газ и электроэнергию.

Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.

инфляция