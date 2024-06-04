Узбекистан: инфляция в мае — инфографика

По информации Агентства статистики, уровень инфляции в Узбекистане в мае 2024 года составил +2,8%, с начала года — +5,5%.
Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг. Все они разделены на три крупные группы: продовольственные, непродовольственные товары и услуги.
В республике ежемесячно изучают свыше 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс. ценовых котировок.
В мае этого года цены на товары снизились на 1%, а стоимость услуг выросла на 15,2%.
Согласно данным, резкое подорожание услуг произошло на фоне роста тарифов на газ и электроэнергию.
Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.