Выяснилось, какие компании Узбекистана лишатся монопольного положения на рынке

Напомним, накануне президент подписал указ, лишающий ряд крупных государственных компаний эксклюзивных прав на осуществление экономической деятельности.
Документ направлен на дальнейшее ускорение рыночных реформ и гармонизацию законодательства с соглашениями Всемирной торговой организации.
Согласно указу с 1 января 2025 года своих эксклюзивных и монопольных прав лишаются «Узметкомбинат», «Узвторцветмет», «Узтрейд», UzGasTrade, «Узкимёимпекс» и «Узэнергосотиш».
Операторам телекоммуникационных сетей в порядке эксперимента с 1 января 2025 года будет разрешено прямое подключение к международной сети, минуя «Узбектелеком».
При этом с 1 июля 2026 года будут отменены преференции для отечественных производителей при государственных закупках, а также ценовые преференции для отечественной электротехнической продукции.