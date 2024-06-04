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Еще две остановки и депо на станции «Обухово-2»: Беглов рассказал о строительстве инфраструктуры для ВСМ в Петербурге

Две дополнительные остановки для ВСМ собираются построить в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, считается одним из самых важных проектов в России, ведь пока в стране нет таких дорог, где бы поезда развивали скорость до 400 километров в час. Поэтому все детали проекта тщательно прорабатываются. Нужно сделать так, чтобы пассажирам было комфортно добираться из одной точки в другую. В частности, для этого нужны удобные остановки. Сейчас рассматривается вариант строительства двух дополнительных остановочных пункта в Северной столице. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал губернатор города Александр Беглов в интервью РИА Новости.

— Были предложения создать в перспективе для будущих пассажиров скоростных поездов две дополнительные остановки — «Кампус» в Пушкинском районе и «4-й километр» во Фрунзенском районе, — уточнил градоначальник.

Беглов добавил, что вопрос организации этих и других станций для магистрали решит «РЖД» в рамках проектирования ВСМ. К слову, сейчас организация уже завершает разрабатывать проект планировки территории на подключение магистрали к существующим железнодорожным путям Московского вокзала.

Также в Северной столице помимо конечного терминала ВСМ собираются построить депо на технической станции «Обухово-2» и транспортно-пересадочный узел «Обухово (Южный)».

— Создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города начнется после разработки «РЖД» проекта, согласования его с правительством Петербурга, а также получения положительного заключения государственной экспертизы.

резюмировал Александр Беглов

Добавим, что после завершения строительства ВСМ поездка из Москвы до Петербурга будет занимать всего два часа 15 минут.