Еще две остановки и депо на станции «Обухово-2»: Беглов рассказал о строительстве инфраструктуры для ВСМ в Петербурге

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, считается одним из самых важных проектов в России, ведь пока в стране нет таких дорог, где бы поезда развивали скорость до 400 километров в час. Поэтому все детали проекта тщательно прорабатываются. Нужно сделать так, чтобы пассажирам было комфортно добираться из одной точки в другую. В частности, для этого нужны удобные остановки. Сейчас рассматривается вариант строительства двух дополнительных остановочных пункта в Северной столице. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал губернатор города Александр Беглов в интервью РИА Новости.
— Были предложения создать в перспективе для будущих пассажиров скоростных поездов две дополнительные остановки — «Кампус» в Пушкинском районе и «4-й километр» во Фрунзенском районе, — уточнил градоначальник.
Беглов добавил, что вопрос организации этих и других станций для магистрали решит «РЖД» в рамках проектирования ВСМ. К слову, сейчас организация уже завершает разрабатывать проект планировки территории на подключение магистрали к существующим железнодорожным путям Московского вокзала.
Также в Северной столице помимо конечного терминала ВСМ собираются построить депо на технической станции «Обухово-2» и транспортно-пересадочный узел «Обухово (Южный)».
— Создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города начнется после разработки «РЖД» проекта, согласования его с правительством Петербурга, а также получения положительного заключения государственной экспертизы.
Добавим, что после завершения строительства ВСМ поездка из Москвы до Петербурга будет занимать всего два часа 15 минут.