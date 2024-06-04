Еще две остановки и депо на станции «Обухово-2»: Беглов рассказал о строительстве инфраструктуры для ВСМ в Петербурге

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, считается одним из самых важных проектов в России, ведь пока в стране нет таких дорог, где бы поезда развивали скорость до 400 километров в час. Поэтому все детали проекта тщательно прорабатываются. Нужно сделать так, чтобы пассажирам было комфортно добираться из одной точки в другую. В частности, для этого нужны удобные остановки. Сейчас рассматривается вариант строительства двух дополнительных остановочных пункта в Северной столице. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал губернатор города Александр Беглов в интервью РИА Новости.