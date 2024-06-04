Администрация Перми снова продает помещения в ТЦ «Меркурий»

Согласно аукционной документации, администрация Перми разыгрывает два нежилых помещения в ТЦ «Меркурий» по суммарной начальной цене в 18,1 млн руб. Одно из них имеет площадь 1,1 тыс. кв. м и расположено на 1,2 этажах здания, начальная цена актива — 15,4 млн руб. Другое помещение значительно меньшей площади — 207,3 кв. м, оно расположено на 2 этаже ТЦ и оценено в 2,7 млн руб. Оба помещения пустуют. Аукционы назначены на 9 июля.
По сведениям публичной кадастровой карты, общая площадь здания по ул. Солдатова, 32, построенного в 1984 году, составляет 5,2 тыс. кв. м. В справочнике 2ГИС указано, что в ТЦ «Меркурий» расположено 64 магазина и офиса.
Ранее городские власти неоднократно пытались продать нежилые помещения в ТЦ на ул. Солдатова, 32. В 2015 году на торги выставляли несколько помещений другой площади за 34,1 млн руб. В 2021 году недвижимость в «Меркурии» пытались приватизировать дважды, тогда аукцион объявляли на продажу 2,2 тыс. кв. м за 31,8 млн руб.