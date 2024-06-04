Администрация Перми снова продает помещения в ТЦ «Меркурий»

Согласно аукционной документации, администрация Перми разыгрывает два нежилых помещения в ТЦ «Меркурий» по суммарной начальной цене в 18,1 млн руб. Одно из них имеет площадь 1,1 тыс. кв. м и расположено на 1,2 этажах здания, начальная цена актива — 15,4 млн руб. Другое помещение значительно меньшей площади — 207,3 кв. м, оно расположено на 2 этаже ТЦ и оценено в 2,7 млн руб. Оба помещения пустуют. Аукционы назначены на 9 июля.