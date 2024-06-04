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Мэрия анонсировала благоустройство екатеринбургской Метеогорки

В Екатеринбурге благоустроят парк 50-летия Советской Власти на Метеогорке, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы будут завершены к сентябрю.

Источник: ЕАН

Планируется обустроить тротуары с бортовыми камнями и разбить газоны. Будут проведены работы по благоустройству в парке имени Архипова, а в сквере у центра «Дружба» сделают цветники.

Кроме того, в Екатеринбурге в этом году планируется провести масштабные работы по реконструкции Литературного квартала и Дендрологического парка на Первомайской. Всего в городе за лето благоустроят 21 общественное пространство.

Состояние парка на Метеогорке еще в 2022 году раскритиковал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По мнению мэра, территорию зоны отдыха необходимо передать в ведение муниципалитета для наведения порядка. Сейчас парк находится в ведении ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Впоследствии обсуждалась идея о передаче части Метеогорки на баланс города. В мэрии предлагали, чтобы территория действующей метеостанции, смотровая площадка и земля рядом оставались в собственности федеральных властей, а спуск и полянка могут перейти муниципалитету.

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