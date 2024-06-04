Мэрия анонсировала благоустройство екатеринбургской Метеогорки

Состояние парка на Метеогорке еще в 2022 году раскритиковал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По мнению мэра, территорию зоны отдыха необходимо передать в ведение муниципалитета для наведения порядка. Сейчас парк находится в ведении ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Впоследствии обсуждалась идея о передаче части Метеогорки на баланс города. В мэрии предлагали, чтобы территория действующей метеостанции, смотровая площадка и земля рядом оставались в собственности федеральных властей, а спуск и полянка могут перейти муниципалитету.