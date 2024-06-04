В Башкирии озвучили новые тарифы на коммунальные услуги

Часть средств оплаты направляется на ремонт и реконструкцию, отметила глава госкомтарифа. В 2023 году ресурсоснабжающие организации провели модернизацию инфраструктуры на 7 млрд рублей. Из них 78% пришлись на обновление систем электроснабжения, 19% — теплоснабжения, 2% — на ремонт водоканалов, и менее 1% — на систему обращения с ТКО.