В Башкирии озвучили новые тарифы на коммунальные услуги

Электричество подорожает на 35 коп., итого 4,36 ₽ за киловатт-час.
Газ — на 96 коп., итого 9,5 ₽ за «куб».
1 кубометр холодной воды для Уфы станет дороже на 3,88 ₽ (итого 35,11 ₽).
Водоотведение — на 3,9 ₽, итого 34,8 ₽ за 1 «куб».
В Туймазах тариф на ХВС повышается на 4,98 ₽, итого 43,27 ₽ Водоотведение — на 3,16 ₽ до 27,23 ₽
Плата за тепловую энергию для Уфы подорожает на 440,59 ₽ для квартиры площадью 45 кв. м (итого 2838,05 ₽), а для Туймазов — на 399,26 ₽ (итого 3335,58 ₽).
Тариф на горячую воду вырос в Уфе на 23,17 ₽, с 1 июля он составит 226,95 ₽ за «куб».
В Туймазах кубометр горячей воды подорожает на 25,67 ₽, итого будет 216,06 ₽
Плата за вывоз ТКО составит в Уфе 97,89 ₽ на человека (+8 ₽), в Туймазах — 110,84 ₽ (+9 ₽).
Основная «масса» подорожания придётся на теплоснабжение — это самый дорогой ресурс, занимающий 50% оплаты за услуги ЖКХ. Остальные ресурсы подорожают не так заметно, тем более при оплате фактического потребления (по счётчикам), отметили депутаты при обсуждении.
Светлана Бурдюк подчеркнула, что госкомитет всегда выверяет обоснованность повышения тарифов и не допускает неоправданного роста. В данный момент необходимость повышения объясняется ростом издержек поставщиков (на топливо, ремонтные материалы), в некоторых случаях — снижением объемов поставляемых ресурсов.
Часть средств оплаты направляется на ремонт и реконструкцию, отметила глава госкомтарифа. В 2023 году ресурсоснабжающие организации провели модернизацию инфраструктуры на 7 млрд рублей. Из них 78% пришлись на обновление систем электроснабжения, 19% — теплоснабжения, 2% — на ремонт водоканалов, и менее 1% — на систему обращения с ТКО.