Прокуратура выступила против частных крематориев в Екатеринбурге

Напомним, что еще в середине апреля на заседании гордумы был объявлен ряд изменений, которые претерпят местные кладбища. Одним из них стало введение дополнительного вида похоронного назначения, предназначенного для придания тел умерших огню. Так называемые «кремационный блоки» или как их уже обозначили в обществе, «частные крематории» отличаются от обычных только тем, что будут заниматься исключительно сжиганием тел — без проведения церемоний прощания или содержания колумбария.