В III квартале 2024 года в Ростовской области планируют начать строительство НПЗ

На территории особой экономической зоны «Ростовская» в Новочеркасске в III квартале 2024 года планируют приступить к строительству нефтеперерабатывающего завода. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.
— Реализовать проект планируется за счет заемных и собственных средств, а также денег инвестора. Потенциальными заказчиками выступят крупные промышленные предприятия, — прокомментировал Андрей Савельев.
По словам чиновника, соглашение о сотрудничестве в рамках проекта в мае 2024 года в Казани подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и бенефициар ООО «Промышленные проекты» Андрей Чайка.
Продукцию предприятия, в частности, намерены экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Монголию. Выпускать будут смазочные материалы, автохимию, охлаждающие жидкости для металлургии и другие товары.
На первом этапе строительства объем производства должен составить 20 млн литров смазочных материалов. Выполнения этих планов собираются добиться в период до 2033 года, на первый этап заложили 1,2 млн рублей.
Добавим, общая планируемая мощность завода — около 100 млн литров, общий объем инвестиций — 4,8 млрд рублей.