В III квартале 2024 года в Ростовской области планируют начать строительство НПЗ

На территории особой экономической зоны «Ростовская» в Новочеркасске в III квартале 2024 года планируют приступить к строительству нефтеперерабатывающего завода. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.