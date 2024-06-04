Хуснуллин раскрыл стоимость строительства трассы Джубга — Сочи

Финансирование будет идти как из бюджетных, так и внебюджетных источников.
Хуснуллин отметил, что технически это будет очень сложная стройка. Уже началось строительство обхода Адлера. Он будет с выходом на Красную Поляну и заходом в аэропорт.
Что касается следующего участка, до трассы М-4, то там ведутся изыскательские работы. Специалисты смотрят грунт, определяют подъезды к автодороге и готовят строительную документацию.
Мы писали, трассировку скоростной магистрали «Джубга-Сочи» утвердят до конца 2024 года.
«До конца года должны утвердить трассировку, граддокументацию, на каких-то участках выйти на изыскание. Потому что от изыскания зависит трассировка: где-то мы заходим сейчас в изыскание — мягкие грунты, придется менять трассировку», — сказал Хуснуллин.