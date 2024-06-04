Импорт медикаментов в Казахстане вырос

Наименьшие затраты на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру понесли домохозяйства Мангистауской области: 30,1 тыс. тг — на 16,7% больше, чем годом ранее. Расходы сократились только в 2 из 20 регионов страны: в Алматы (на 21,9%, до 54,4 тыс. тг) и в Алматинской области (на 8,5%, до 48,3 тыс. тг).