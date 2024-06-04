Угрозы обрушения нет: эксперты исследовали дом с трещинами на Пригородной

Трещины, образовавшиеся в стенах дома 23/3 по улице Пригородной, не связаны с расположенной по соседству стройкой. Об этом говорится в экспертном исследовании здания, копия которого находится в распоряжении портала Om1.ru.
О проблеме, напомним, заговорили минувшей зимой, когда жильцы дома заметили трещины в стенах подъездов и подняли тревогу. Версия о том, что в происходящем виноваты строительные работы, принадлежала именно жителям — и, как следует из документа, не подтвердилась.
Эксперт утверждает, что трещины появились из-за другой проблемы этого дома — бесхозной канализации, которая несколько месяцев заливала подвал сточными водами. Сейчас ситуацию исправили, однако своё дело она сделала: вода вымыла из-под здания часть уплотнённого песка, на которое опирались балки. В результате первый и второй подъезды на сантиметр просели относительно остального дома, а фасады второго и третьего подъездов к тому же существенно (на 3,6 — 4,8 сантиметра) отклонились от вертикали.
Трещины, по данным экспертизы, стабилизировались и дальше не растут, поэтому опасности обрушения дома нет. Однако те из них, что расположены на фасаде дома, всё-таки представляют опасность. Из-за воздействия окружающей среды и замерзания/оттаивания воды они будут расширяться, что может привести к выпадению кирпичей и угрожает жизни прохожих. Эксперт рекомендует принять срочные меры по укреплению фасада и разработать соответствующий проект.