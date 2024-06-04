Угрозы обрушения нет: эксперты исследовали дом с трещинами на Пригородной

Эксперт утверждает, что трещины появились из-за другой проблемы этого дома — бесхозной канализации, которая несколько месяцев заливала подвал сточными водами. Сейчас ситуацию исправили, однако своё дело она сделала: вода вымыла из-под здания часть уплотнённого песка, на которое опирались балки. В результате первый и второй подъезды на сантиметр просели относительно остального дома, а фасады второго и третьего подъездов к тому же существенно (на 3,6 — 4,8 сантиметра) отклонились от вертикали.