В Шахрисабзе создадут туристический кластер, отремонтируют дороги и построят ГЭС

В рамках программы развития туризма в регионе также запланировано расширение и ремонт дорог Хисорак — Гелон, Хисорак — Сарчашма, ремонт автотрассы Чиракчи — Шуркудук, что сократит время пути от Самарканда до Шахрисабза.
Также в 2025 году на реке Оксу, проходящей через Гелон, планируется запустить три гидроэлектростанции мощностью 24 мегаватта, чтобы решить вопросы с электричеством для кластера.
В Шахрисабзском туристическом техникуме будет налажена подготовка по швейцарской программе 100 специалистов в год.
Отмечено, что подобную работу можно организовать и в 20 других районах с высоким туристическим потенциалом. Среди них — Ахангаран, Ургут, Нурата, Янгикурган, Пап, Чартак, Байсун, Сарыасия, Бахмал, Фергана.
Президент Узбекистана поручил руководителям и хокимам заняться разработкой генеральных планов туристического развития этих районов с привлечением консультантов из России, Турции и Китая. В каждый из районов планируется привлечь инвестиции в размере не менее 50 миллионов долларов.