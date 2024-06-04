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В Шахрисабзе создадут туристический кластер, отремонтируют дороги и построят ГЭС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Шахрисабзе создадут туристический кластер. Мера обусловлена тем, что город был объявлен туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году. Об этом было объявлено на совещании у президента, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В рамках программы развития туризма в регионе также запланировано расширение и ремонт дорог Хисорак — Гелон, Хисорак — Сарчашма, ремонт автотрассы Чиракчи — Шуркудук, что сократит время пути от Самарканда до Шахрисабза.

Также в 2025 году на реке Оксу, проходящей через Гелон, планируется запустить три гидроэлектростанции мощностью 24 мегаватта, чтобы решить вопросы с электричеством для кластера.

В Шахрисабзском туристическом техникуме будет налажена подготовка по швейцарской программе 100 специалистов в год.

Отмечено, что подобную работу можно организовать и в 20 других районах с высоким туристическим потенциалом. Среди них — Ахангаран, Ургут, Нурата, Янгикурган, Пап, Чартак, Байсун, Сарыасия, Бахмал, Фергана.

Президент Узбекистана поручил руководителям и хокимам заняться разработкой генеральных планов туристического развития этих районов с привлечением консультантов из России, Турции и Китая. В каждый из районов планируется привлечь инвестиции в размере не менее 50 миллионов долларов.

туризм и отдых