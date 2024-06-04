Инфляционное давление: в МВФ назвали главные риски для экономики Казахстана

«Реальный ВВП увеличился на 5,1% в 2023 году, а инфляция снизилась до 8,7% в апреле 2024 года, в том числе в результате снижения международных цен на продовольствие и разумной денежно-кредитной политики. По прогнозам, в 2024 году рост инфляции снизится примерно до 3,5%, чему будет способствовать высокая активность в промышленности, строительстве и сфере услуг, таким образом к концу года инфляция может приблизиться к 8%».