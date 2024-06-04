Жители Омска смогут получить кешбэк при пополнении карт «ОМКА» по СБП

С 5 июня омичи смогут вернуть 5% от внесенной суммы на транспортную карту «ОМКА». Для это надо зарегистрироваться на официальном сайте акции или в мобильном приложении «Привет!)». Затем внести любую сумму на карту «ОМКА» при помощи СБП. После этих действий на счет будет зачислен 5% кешбек. Максимальный размер кешбэк на одного пользователя в месяц — 1 000 рублей. Акция продлится до конца сентября 2024 года.