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Жители Омска смогут получить кешбэк при пополнении карт «ОМКА» по СБП

Акция продлится до конца сентября.

Источник: соцсети

Жители Омска смогут получить кешбэк за пополнение транспортных карт «ОМКА» при помощи Системы быстрых платежей (СБП). О старте акции АО «НСПК» по популяризации СБП сообщил мэр Сергей Шелест.

С 5 июня омичи смогут вернуть 5% от внесенной суммы на транспортную карту «ОМКА». Для это надо зарегистрироваться на официальном сайте акции или в мобильном приложении «Привет!)». Затем внести любую сумму на карту «ОМКА» при помощи СБП. После этих действий на счет будет зачислен 5% кешбек. Максимальный размер кешбэк на одного пользователя в месяц — 1 000 рублей. Акция продлится до конца сентября 2024 года.

Напомним, ранее Сергей Шелест заявил, что стоимость проезда в городском транспорте может увеличиться до 40 рублей.