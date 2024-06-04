Единый аграрный налог могут ввести в Казахстане

«Нужно внедрять одинаковую ставку земельного налога. Эта идея для нашего союза была образующая и мы очень рады, что Минсельхоз имеет очень четкую позицию по этому вопросу и согласен с этим. Нужно только уточняться и создавать отдельный орган по оценке и внедрению тех самых критериев. О введении этого налога говорил и президент страны. Вся теоретическая часть у нас готова, осталось только осуществить это на практике», — заявил Асланов.