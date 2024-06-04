Единый аграрный налог могут ввести в Казахстане

АЛМАТЫ, 4 июн — Sputnik. В Казахстане могут ввести единый аграрный налог, сообщает агентство «АПК Новости». В мажилисе прошло заседание агропромышленного комитета, на котором обсуждались налоги и планируемые изменения в Налоговый кодекс.
Самым главным обсуждаемым вопросом стало введение единого аграрного налога.
«Главное, что обсуждалось — это стратегический вопрос, то, что давно нужно сделать в АПК — это введение единого аграрного налога или переформатирование единого земельного налога. Кому как понравится. Но суть в том, что платить надо за использование земли и платить хорошие, достойные деньги», — сообщил на своей странице в соцсетях председатель Союза полеводов Казахстана Виктор Асланов.
Он также отметил, что пул сторонников этого налога расширяется.
«Нужно внедрять одинаковую ставку земельного налога. Эта идея для нашего союза была образующая и мы очень рады, что Минсельхоз имеет очень четкую позицию по этому вопросу и согласен с этим. Нужно только уточняться и создавать отдельный орган по оценке и внедрению тех самых критериев. О введении этого налога говорил и президент страны. Вся теоретическая часть у нас готова, осталось только осуществить это на практике», — заявил Асланов.
Кроме того, сообщил Асланов, обсуждали предложение убрать 70%-ную льготу по НДС, но никто из собравшихся ее не поддержал.