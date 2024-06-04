К чему приведет отмена утильсбора, рассказал Роман Скляр

«Спросите у людей: хотят ли они дышать выхлопами от этих автомобилей? Все голоса должны быть услышаны. Также советовал бы посетить наши заводы и поговорить с людьми, которые там работают. На предприятиях достаточно высокая локализация, в том числе это касается сельхозтехники: все навесное, прицепное оборудование, кабины производятся с техоперациями по сварке, окраске, раскрою и гибке. Наша главная задача — стремиться к увеличению локализации. Цель, которую сейчас ставит правительство — создание сопутствующих производств, чтобы извлечь для страны как можно больше пользы».