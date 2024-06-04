Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО

После подачи заявления орган местного самоуправления готовит письменное уведомление о том, что земельный участок сформирован — с конкретным кадастровым номером и адресом. После этого гражданин либо лицо по доверенности обращается с ним в Министерство земельных и имущественных отношений, где издается приказ о предоставлении земельного участка в собственность. Подача его на регистрацию осуществляется двумя способами по желанию заявителя. Он может сделать это лично — через отделение МФЦ либо доверить этот этап министерству, которое потом уведомит обо всем и предоставит необходимый пакет документов на землю.