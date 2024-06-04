Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО

«Предоставлено уже 1040 приказов, они зарегистрированы на публичной кадастровой карте, то есть эти участки уже находятся в собственности граждан, участников СВО».
Еще около 1,5 тысяч приказов подготовлено для предоставления земли, добавила она.
Кулинич подчеркнула, что принципиальным является то, что такие участки не должны быть разбросаны по всему полуострову: на эти цели формируются специальные большие массивы. Сейчас таких четыре.
«Они находятся в Черноморском и Сакском районах. И сформирован уже массив — это Ленинский район, село Каменское», — уточнила Кулинич.
В Сакском районе землю участникам СВО и членам их семей выдают в селах Лесновка, Молочное и Приветное, а в Черноморском районе — в селе Окуневка.
Выбор участков неслучайный: они должны быть «максимально приближены либо к населенным пунктам, либо к морю, чтобы было наименьшее количество финансовых вложений для подвода коммуникаций», отметила Кулинич.
В каждом случае при формировании массивов под выдачу земли участникам СВО дополнительно предусматриваются территории, на которых появятся дороги и коммуникации, детсады и школы, добавила она.
Вопросами создания инфраструктуры занимаются профильные министерства, соответственно: топлива и энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Процесс и сроки, по словам Кулинич, находятся на личном контроле у главы республики Сергея Аксенова и председателя Совмина Юрия Гоцанюка.
Процедура выдачи земли участникам СВО в Крыму Для постановки в очередь на получение земельного участка необходимо подать заявление в орган местного самоуправления по месту регистрации участника СВО. Его может подать лично боец либо доверенное лицо. Причем доверенность не обязательно должна быть заверена нотариально — документ может удостоверить командир воинской части, в которой гражданин служит.
К заявлению прикладывается минимальный пакет документов:
Сведения заносятся в автоматизированную программу АИС «Земля». Учет в очереди происходит автоматически в зависимости от даты и времени подачи заявления.
Узнать свое место в очереди можно по телефону горячей линии Минимущества Крыма либо написав обращение в телеграм-канале министерства или на его страницах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Очередь может меняться только в одном случае: если ранее заявления подавали родственники погибшего бойца СВО и их статус ждет подтверждения.
«Их данные проверяются путем направления межведомственных запросов. В случае подтверждения всех данных, такой заявитель восстанавливается в очереди именно с учетом даты и времени, когда он подал документы. То есть его очередь наступит тогда, когда статус подтвердится», — пояснила Кулинич.
После подачи заявления орган местного самоуправления готовит письменное уведомление о том, что земельный участок сформирован — с конкретным кадастровым номером и адресом. После этого гражданин либо лицо по доверенности обращается с ним в Министерство земельных и имущественных отношений, где издается приказ о предоставлении земельного участка в собственность. Подача его на регистрацию осуществляется двумя способами по желанию заявителя. Он может сделать это лично — через отделение МФЦ либо доверить этот этап министерству, которое потом уведомит обо всем и предоставит необходимый пакет документов на землю.
«В случае если у гражданина нет возможности прибыть к нам в министерство, мы осуществляем выездные примы заявлений и выдачи документов после регистрации», — уточнила министр.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщал РИА Новости Крым, что в Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года.