Стенд Петербурга на ПМЭФ-2024 готов покорять гостей

В ее центре красуется Chery Tiggo 7 Pro синего цвета. Стенд будет представлять собой образ Петербурга будущего — города инноваций и научных разработок с великим культурным и историческим наследием и сможет принять одновременно до 500 человек.
В рамках форума участники и гости обсудят развитие искусственного интеллекта, портовой инфраструктуры, медицинский туризм, снижение кадрового дефицита в экономике, креативные индустрии.
На интерактивных макетах посетителям мероприятия представят несколько крупных проектов. Среди них «Остров фортов», туристический кластер «Горская», «Технологическая долина и город-спутник Южный».
Отметим, что на ПМЭФ-2023 в центре экспозиции красовалась отечественная Lada. Подробнее в нашем материале.