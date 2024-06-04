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Стенд Петербурга на ПМЭФ-2024 готов покорять гостей

Северная столица вовсю готовится к проведению международного экономического форума, который стартует уже завтра, 5 июня. На стенд для ПМЭФ‑2024 Смольный выделил почти 104 миллиона рублей. Стало известно, как будет выглядеть экспозиция, площадью 1697 «квадратов».

Источник: ТГ-КАНАЛ РОСКОНГРЕСС ДИРЕКТ

В ее центре красуется Chery Tiggo 7 Pro синего цвета. Стенд будет представлять собой образ Петербурга будущего — города инноваций и научных разработок с великим культурным и историческим наследием и сможет принять одновременно до 500 человек.

В рамках форума участники и гости обсудят развитие искусственного интеллекта, портовой инфраструктуры, медицинский туризм, снижение кадрового дефицита в экономике, креативные индустрии.

На интерактивных макетах посетителям мероприятия представят несколько крупных проектов. Среди них «Остров фортов», туристический кластер «Горская», «Технологическая долина и город-спутник Южный».

Отметим, что на ПМЭФ-2023 в центре экспозиции красовалась отечественная Lada. Подробнее в нашем материале.