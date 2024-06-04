Инъекции в землю: смотрим, как строятся новые станции метро в Нижнем Новгороде

Принцип работы простой: в землю входит гигантский «шприц» и делает тонкие каналы, в которые затем заливается цементный раствор. В эту смесь входят грунт и специальные добавки. Все это позволяет сваям адаптироваться к различным типам грунтов, включая песок, глину и грунты с высоким содержанием влаги и выдержать максимальные нагрузки на всем пути тоннелепроходки.