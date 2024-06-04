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Инъекции в землю: смотрим, как строятся новые станции метро в Нижнем Новгороде

Технологию Jet Grouting применяют при строительстве метро на площади Свободы.

При строительстве новых станций метро в Нижнем Новгороде используется технология Jet Grouting. Часто ее сравнивают с прививкой. Что она из себя представляет, рассказали метростроевцы в социальных сетях.

Технологию Jet Grouting применяют при строительстве метро на площади Свободы. Там строители буквально делают инъекции в землю — для укрепления грунта. Чтобы улучшить характеристики грунта на большой глубине, они создают специальные грунтоцементные сваи и заливают их.

Принцип работы простой: в землю входит гигантский «шприц» и делает тонкие каналы, в которые затем заливается цементный раствор. В эту смесь входят грунт и специальные добавки. Все это позволяет сваям адаптироваться к различным типам грунтов, включая песок, глину и грунты с высоким содержанием влаги и выдержать максимальные нагрузки на всем пути тоннелепроходки.

Глубина бурения — от 21 до 30 метров.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что метростроевцы рассказали, как работает тоннелепроходческий щит «Владимир».

строительство
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