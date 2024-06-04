Водохранилища столичной системы наполнены в достаточном объеме

«В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 83 и 93 процента соответственно, — отметил Петр Бирюков. — Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий».
Подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Всего же Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено около 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю.
Специалисты круглосуточно следят за качеством воды. При необходимости они оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.