Водохранилища столичной системы наполнены в достаточном объеме

Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено около 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю.