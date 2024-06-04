СДЭК подтвердила, что сбой был вызван внешним воздействием

«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний Bi.Zone, “Инфосистемы джет” и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).