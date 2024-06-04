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СДЭК подтвердила, что сбой был вызван внешним воздействием

СДЭК предварительно подтвердила, что произошедший в мае сбой в ее работе был вызван внешним воздействием. В компании уверяют, что утечки данных не произошло. Работоспособность большей части клиентских сервисов восстановлена, добавили в СДЭК.

Источник: РИА "Новости"

«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний Bi.Zone, “Инфосистемы джет” и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

Крупный сбой в работе СДЭК, обрабатывающей в день почти 300 тыс. отправлений, произошел 26 мая. Изначально в компании говорили, что причиной стали технические проблемы. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что сбой вызван хакерской атакой. На нынешней неделе в интернете появилась часть данных отправителей за апрель с указанием товаров, пунктов отправки и фото посылок.

Лаура Кеффер