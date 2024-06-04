С начала 2024 года налоговые поступления в бюджет Молдовы выросли на 10,8%

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. С января по май текущего года поступления в национальный публичный бюджет, администрируемый Государственной налоговой службой (ГНС), увеличились на 2,7 миллиарда леев, а это на 10,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда отчисления составили около 27,9 миллиарда леев.
За пять месяцев 2024 года в госбюджет поступило 11,6 миллиарда леев, что примерно на 450,7 миллиона больше, чем за тот же период 2023 года, рост составил примерно 4%.
По информации ГНС, в местные бюджеты поступило около 3,1 миллиарда леев, что выше на 376,9 миллиона или примерно на 14,1%.
Также за указанный период в бюджет государственного социального страхования было собрано около 10 миллиардов леев, рост составил около 1,5 миллиарда или 17,1%.
При этом в фондах обязательного медицинского страхования накоплено 3,3 миллиарда леев, что на 15,2% больше аналогичного периода 2023 года.