С начала 2024 года налоговые поступления в бюджет Молдовы выросли на 10,8%

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. С января по май текущего года поступления в национальный публичный бюджет, администрируемый Государственной налоговой службой (ГНС), увеличились на 2,7 миллиарда леев, а это на 10,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда отчисления составили около 27,9 миллиарда леев.