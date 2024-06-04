Минниханов ознакомился с производством Sollers Argo на УАЗе

Затем Раис Татарстана побывал на предприятии ООО «Автодом». Компания присутствует на рынке автомобилей с 2002 года. Более 15 лет она производит автомобили специального назначения (свыше 20 моделей на базе «УАЗ Профи» и Sollers Atlant). В состав завода входят сварочное, окрасочное, сборочное, мебельное и вспомогательные производства.