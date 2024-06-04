Apple отказалась выплачивать «Лаборатории Касперского» $1 млн

Мы нашли zero-day, zero-click уязвимости, передали всю информацию Apple, сделали полезное дело. По сути своей мы зарепортили им уязвимость, за которую они должны заплатить bug bounty (награду за обнаруженную уязвимость). Нам это вознаграждение не нужно, но есть практика такие выплаты от больших компаний передавать на благотворительность. Apple отказала нам в выплате, даже в пользу благотворительной организации, сославшись на внутреннюю политику, без объяснения. Учитывая, сколько информации мы им предоставили и насколько проактивно это сделали — непонятно, почему они приняли такое решение.