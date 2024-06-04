Названы самые востребованные в Волгоградской области специалисты

Согласно данным исследования, в мае ситуация на рынке труда в регионе почти не изменилась, большинство профессий сохранили свои места в рейтинге, сформированном еще в апреле текущего года.
Так, в семерку самых дефицитных специалистов вошли токари/фрезеровщики/шлифовщики, дворники, врачи, повара/пекари/кондитеры, риелторы, продавцы, автомеханики.
Немного выше по сравнению с показателями апреля поднялись администраторы и директора магазинов, представители дефицитнейшей розницы.
В настоящее время на одну вакансию в топ-20 приходится от 0,5 до 2,1 резюме.
При том нормальным считается уровень конкуренции от 4 до 8 резюме. В этом случае можно говорить о комфортной обстановке на рынке труда, менее 4 — свидетельствует о дефиците кадров, а менее 2 — говорит уже о серьезном кадровом голоде.