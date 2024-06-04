Названы самые востребованные в Волгоградской области специалисты

При том нормальным считается уровень конкуренции от 4 до 8 резюме. В этом случае можно говорить о комфортной обстановке на рынке труда, менее 4 — свидетельствует о дефиците кадров, а менее 2 — говорит уже о серьезном кадровом голоде.