В центре Новосибирска построят апарт-отель высотой в 30 этажей

Изначально разрешение на строительство высотного отеля с подземной парковкой городские власти выдали еще в ноябре 2023 года. Теперь же его пролонгировали, соответствующее распоряжение было выдано накануне Управлением архитектурно-строительной инспекции города.
Реализует масштабный проект ООО «Специализированный застройщик “Жилой комплекс “Светлановский”. Согласно утвержденному документу на улице Николая Островского предполагается возвести здание отеля высотой в 32 этажа, два из них будут подземными. На нижних ярусах планируется организовать парковку.
Общая площадь земельного участка, предоставленного под строительство составила 9333 квадратных метра. Всего в здании из двух блок-секций планируется создать 1719 помещений. Подземная парковка предусматривает 260 машино-мест. Проживать в новом апарт-отеле одновременно смогут 1055 человек.
При этом стоит отметить, что согласно документу УАСИ мэрии здание официально числится нежилым. Разрешение на строительство гостиницы будет действовать до августа 2029 года.