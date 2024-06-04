В Молдове 285 фермеров подали заявки на срочный сельхоз кредит

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщили, что с первого марта по 31 мая 2024 года было получено и одобрено 285 запросов от фермеров на получение срочного сельскохозяйственного кредита.