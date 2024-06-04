В Молдове 285 фермеров подали заявки на срочный сельхоз кредит

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщили, что с первого марта по 31 мая 2024 года было получено и одобрено 285 запросов от фермеров на получение срочного сельскохозяйственного кредита.
«Фермеры могут получить кредиты на максимальную сумму 500 000 леев, 90% которого гарантирует государство. Доступ к финансовому инструменту могут получить в том числе те, чьи кредиты помещены Нацбанком в “субстандартную” категорию», — заявили ранее в министерстве.
Известно, что большинство заявок поступило от фермеров Кантемирского (22) и Единецкого (21) районов. Наименее активными были аграрии Яловенского района, здесь был получен всего один запрос на кредит.
Механизм кредитования разработан Минсельхозом и Организацией по развитию предпринимательства при поддержке правительства для микро-и мелких предприятий, занимающихся выращиванием зерна.