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В Молдове 285 фермеров подали заявки на срочный сельхоз кредит

Прием заявок на получение срочного сельскохозяйственного кредита истек в пятницу, 31 мая.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщили, что с первого марта по 31 мая 2024 года было получено и одобрено 285 запросов от фермеров на получение срочного сельскохозяйственного кредита.

«Фермеры могут получить кредиты на максимальную сумму 500 000 леев, 90% которого гарантирует государство. Доступ к финансовому инструменту могут получить в том числе те, чьи кредиты помещены Нацбанком в “субстандартную” категорию», — заявили ранее в министерстве.

Известно, что большинство заявок поступило от фермеров Кантемирского (22) и Единецкого (21) районов. Наименее активными были аграрии Яловенского района, здесь был получен всего один запрос на кредит.

Механизм кредитования разработан Минсельхозом и Организацией по развитию предпринимательства при поддержке правительства для микро-и мелких предприятий, занимающихся выращиванием зерна.

сельское хозяйство