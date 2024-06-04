В мэрии Новосибирска опубликовали список улиц, на которых будут проводить ремонт теплосетей

Перечень улиц, на которых проезжая часть будет сужена или вовсе закрыта, опубликован на сайте мэрии. Итак, в ближайшие дни будут закрыты улицы:
— По 10 июня закрывается проезжая часть ул. Широкой в районе здания № 2 на ул. Троллейной.
— С 4 по 14 июня закрывается проезжая часть ул. Промышленной в районе жилого дома № 10, а также на 6 метров сужается проезжая часть указанной улицы в районе жилого дома № 33 на ул. Трикотажной.
До 15 сентября будут закрыты:
— ул. Сибревкома на участке в районе дома № 3 на ул. Кирова;
— ул. Римского-Корсакова на участке от дома № 2 до дома № 6;
— ул. Дунаевского на участке от дома № 107, корпус 1 до дома № 25/1;
— на 4,5 метра сужается проезжая часть ул. Бориса Богаткова на участке в районе здания № 251а до здания № 253/3;
— ул. Громова на перекрестке с ул. Петухова (дублер);
— ул. Автогенной на участке от дома № 181 до дома № 221, корпус 1;
— ул. Фасадной на участке от дома № 4 до перекрестка с ул. Забалуева,
— ул. Котовского на участке от дома № 68 в микрорайоне Горском до дома № 24 на ул. Пермитина.
Помимо этого, в связи с проведением ООО «НТСК» земляных работ по строительству тепловой сети на ул. Национальной в Дзержинском районе:
— с 4 июня по 8 июля закрывается проезжая часть на участке от ул. Бориса Богаткова до дома № 12 в 7-м Трикотажном переулке;
— с 9 июля по 8 августа — на участке от дома № 12 в 7-м Трикотажном переулке до дома № 58 на ул. Национальной;
— с 9 по 30 августа — на участке от дома № 58 до дома № 62 на ул. Национальной;
— с 31 августа по 30 сентября — на участке от дома № 62 до дома № 66 на ул. Национальной.
Движение ограничено:
С 4 по 12 июня на 13,5 метра сужается проезжая часть ул. 1905 года в районе здания № 93 на ул. Советской (№ 76 на ул. 1905 года).
С 4 по 12 июня на 7,5 метра сужается проезжая часть ул. Мичурина в районе здания № 25/1.
С 4 по 21 июня на 3 метра сужается проезжая часть ул. Урицкого в районе жилого дома № 24.
С 4 по 21 июня на 3 метра сужается проезжая часть ул. Советской в районе жилого дома № 21.
С 4 июня до 15 сентября сужается проезжая часть ул. Блюхера на участке протяженностью 25 м от здания № 40 до здания № 71 В.
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