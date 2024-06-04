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В Ростове суд запретил принимать деньги дольщиков ЖК «Город у реки»

Причина — постоянные переносы сроков сдачи домов.

В Ростове суд временно запретил застройщику привлекать средства новых дольщиков для строительства домов. Об этом говорится в картотеке суда. Речь идёт о строительстве двух многоэтажных домов в ЖК «Город у реки».

Сообщается, что Стройнадзор Ростовской области потребовал запретить застройщику в течение года принимать деньги от дольщиков. Причина — постоянные переносы сроков сдачи зданий. Дома должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2022 году.

Арбитражный суд удовлетворил иск ведомства, но частично. Застройщику запретили принимать деньги дольщиков на один месяц.

недвижимость