В Ростове суд запретил принимать деньги дольщиков ЖК «Город у реки»

В Ростове суд временно запретил застройщику привлекать средства новых дольщиков для строительства домов. Об этом говорится в картотеке суда. Речь идёт о строительстве двух многоэтажных домов в ЖК «Город у реки».
Сообщается, что Стройнадзор Ростовской области потребовал запретить застройщику в течение года принимать деньги от дольщиков. Причина — постоянные переносы сроков сдачи зданий. Дома должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2022 году.
Арбитражный суд удовлетворил иск ведомства, но частично. Застройщику запретили принимать деньги дольщиков на один месяц.