Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Если покупать, то сейчас: в Казахстане подешевели квартиры

Во всех городах страны началась так называемая «ценовая коррекция» на вторичном рынке жилья. В среднем с начала 2024 года цены на квартиры снизились более чем на 1%. Если же брать снижение за год, то цифры будут еще ощутимее, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно данным казахстанского портала по недвижимости, квартиры на «вторичке» упали во всех городах страны, включая миллионники — Алматы, Астану и Шымкент.

В самых крупных городах — Алматы и Астане — цены только за месяц снизились на 0,7% (712 тыс. и 480 тыс. тенге за кв. м соответственно). При этом в южной столице цены на вторичное жилье падают третий месяц подряд (на 3% с начала апреля). За год стоимость квартир в Алматы уменьшилась на 0,9%, в Астане — на 1,2%. В Шымкенте жилье за месяц подешевело — на 1%, там 1 кв. м сейчас в среднем стоит 420 тыс. тенге. Спад за год составил 4,2%.

Такое снижение довольно ощутимо для кошелька покупателя. Скажем, в Шымкенте покупка трехкомнатной квартиры в кирпичном доме 1970-х годов площадью 85,5 кв. м обойдется на 1,5 млн тенге дешевле, чем год назад.

Больше всего квартиры подешевели за месяц в Актау (на 1,6% — до 345 тыс. тенге) и Атырау (на 1,2% — до 387 тыс. тенге).

Интересно, что есть три города, где цены за месяц стали выше. Это Петропавловск (+0,6%) и Тараз (+0,2%). Но в годовом измерении жилье подешевело и там (-1,9% и −1,6% соответственно).

Дороже всего стоят квартиры в июне 2024 года в Алматы (в среднем 712 390 тенге), дешевле — в Кызылорде (234 тыс. тенге).

Такое снижение цен на «вторичку» — вполне закономерный процесс, считает ведущий специалист и партнер агентства недвижимости Александр Бикетов.

Рынок вторичного жилья традиционно в начале лета проходит коррекцию. Реальные покупатели, готовые продать жилье хоть сейчас, согласны немного уступить в цене, чтобы больше уже не ждать.

«Поэтому, если вы хотите купить квартиру для проживания, всерьез и надолго, покупайте немедленно».

Александр Бикетов

В целом же эксперты полагают, что надеяться на дальнейшее понижение цен не стоит. В долгосрочной перспективе и «первичка», и «вторичка» будут только дорожать. Мнения о том, что жилье может когда-нибудь подешеветь — только миф. Но сезонным падением цен воспользоваться стоит.

недвижимость