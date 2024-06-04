Если покупать, то сейчас: в Казахстане подешевели квартиры

В самых крупных городах — Алматы и Астане — цены только за месяц снизились на 0,7% (712 тыс. и 480 тыс. тенге за кв. м соответственно). При этом в южной столице цены на вторичное жилье падают третий месяц подряд (на 3% с начала апреля). За год стоимость квартир в Алматы уменьшилась на 0,9%, в Астане — на 1,2%. В Шымкенте жилье за месяц подешевело — на 1%, там 1 кв. м сейчас в среднем стоит 420 тыс. тенге. Спад за год составил 4,2%.