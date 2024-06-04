Если покупать, то сейчас: в Казахстане подешевели квартиры

Согласно данным казахстанского портала по недвижимости, квартиры на «вторичке» упали во всех городах страны, включая миллионники — Алматы, Астану и Шымкент.
В самых крупных городах — Алматы и Астане — цены только за месяц снизились на 0,7% (712 тыс. и 480 тыс. тенге за кв. м соответственно). При этом в южной столице цены на вторичное жилье падают третий месяц подряд (на 3% с начала апреля). За год стоимость квартир в Алматы уменьшилась на 0,9%, в Астане — на 1,2%. В Шымкенте жилье за месяц подешевело — на 1%, там 1 кв. м сейчас в среднем стоит 420 тыс. тенге. Спад за год составил 4,2%.
Такое снижение довольно ощутимо для кошелька покупателя. Скажем, в Шымкенте покупка трехкомнатной квартиры в кирпичном доме 1970-х годов площадью 85,5 кв. м обойдется на 1,5 млн тенге дешевле, чем год назад.
Интересно, что есть три города, где цены за месяц стали выше. Это Петропавловск (+0,6%) и Тараз (+0,2%). Но в годовом измерении жилье подешевело и там (-1,9% и −1,6% соответственно).
Дороже всего стоят квартиры в июне 2024 года в Алматы (в среднем 712 390 тенге), дешевле — в Кызылорде (234 тыс. тенге).
Такое снижение цен на «вторичку» — вполне закономерный процесс, считает ведущий специалист и партнер агентства недвижимости Александр Бикетов.
Рынок вторичного жилья традиционно в начале лета проходит коррекцию. Реальные покупатели, готовые продать жилье хоть сейчас, согласны немного уступить в цене, чтобы больше уже не ждать.
«Поэтому, если вы хотите купить квартиру для проживания, всерьез и надолго, покупайте немедленно».
В целом же эксперты полагают, что надеяться на дальнейшее понижение цен не стоит. В долгосрочной перспективе и «первичка», и «вторичка» будут только дорожать. Мнения о том, что жилье может когда-нибудь подешеветь — только миф. Но сезонным падением цен воспользоваться стоит.