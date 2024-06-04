Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным

«В результате допущенных органом местного самоуправления нарушений юридическому лицу предоставлена береговая полоса реки Иртыш, которая должна находится в федеральной собственности и доступна для всех граждан, а ООО “СЗ “Причал — 55” в отсутствие соответствующей разрешительной и проектной документации произведен демонтаж части причального сооружения”, — сообщили в прокуратуре.