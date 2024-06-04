Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным

Омская прокуратура признала незаконным строительство ЖК «Мирапорт» в омских Нефтяниках. Ранее из-за работ на стройплощадке появились трещины на стенах в соседних домах.
Строительная компания ООО «СЗ “Причал-55” для строительства дома использовала территорию причала на берегу Иртыша, находящуюся в федеральной собственности.
«В результате допущенных органом местного самоуправления нарушений юридическому лицу предоставлена береговая полоса реки Иртыш, которая должна находится в федеральной собственности и доступна для всех граждан, а ООО “СЗ “Причал — 55” в отсутствие соответствующей разрешительной и проектной документации произведен демонтаж части причального сооружения”, — сообщили в прокуратуре.
Сейчас расследуются уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»). После выявленных нарушений мэру Омска и двум коммерческим организациям внесено представления, который требуют устранить нарушения и прекратить строительные работы.
Напомним, после жалоб соседствующих с стройплощадкой омичей следователи завели уголовное дело из-за строительства ЖК «Мирапорт» на Пригородной.