Суд не разрешил открывать бассейны на Шарташе в Екатеринбурге

Добавим, что прошло больше года, как в Шарташском лесопарке начали строить спорные бассейны. Сначала бизнесмены в СМИ заявили, что лишь благоустраивают принадлежащий им земельный участок, но позже стало очевидно, что там возводят конструкцию, похожую на гигантский бассейн. В мае 2023 года администрация Екатеринбурга подала иск о признании объектов на Шарташе самовольными постройками.