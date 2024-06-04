Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд не разрешил открывать бассейны на Шарташе в Екатеринбурге

Арбитражный суд Свердловской области отказался снимать обеспечительные меры с объектов компании «Баден-Баден» рядом с Шарташским лесопарком в Екатеринбурге. С таким ходатайством в суд обратился основной бенефициар организации Евгений Кононов.

В связи с решением суда предприниматель не сможет возобновить работу бассейнов. До этого суд назначил экспертизу по делу о признании объектов самостроями.

Добавим, что прошло больше года, как в Шарташском лесопарке начали строить спорные бассейны. Сначала бизнесмены в СМИ заявили, что лишь благоустраивают принадлежащий им земельный участок, но позже стало очевидно, что там возводят конструкцию, похожую на гигантский бассейн. В мае 2023 года администрация Екатеринбурга подала иск о признании объектов на Шарташе самовольными постройками.

Ответчик Евгений Кононов настаивал, что строит малые архитектурные формы. После вынесения решения в июне 2023 года судебные приставы начали препятствовать возобновлению работ, однако владельцам бассейнов удалось закончить стройку и запустить объект в тестовом режиме. Впоследствии разбирательство с бассейнами было перенесено в Арбитражный суд Свердловской области, но уже по иску прокуратуры, которая добилась новых ограничений в виде запрета на эксплуатацию бассейнов.﻿

﻿