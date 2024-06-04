Суд не разрешил открывать бассейны на Шарташе в Екатеринбурге

В связи с решением суда предприниматель не сможет возобновить работу бассейнов. До этого суд назначил экспертизу по делу о признании объектов самостроями.
Добавим, что прошло больше года, как в Шарташском лесопарке начали строить спорные бассейны. Сначала бизнесмены в СМИ заявили, что лишь благоустраивают принадлежащий им земельный участок, но позже стало очевидно, что там возводят конструкцию, похожую на гигантский бассейн. В мае 2023 года администрация Екатеринбурга подала иск о признании объектов на Шарташе самовольными постройками.
Ответчик Евгений Кононов настаивал, что строит малые архитектурные формы. После вынесения решения в июне 2023 года судебные приставы начали препятствовать возобновлению работ, однако владельцам бассейнов удалось закончить стройку и запустить объект в тестовом режиме. Впоследствии разбирательство с бассейнами было перенесено в Арбитражный суд Свердловской области, но уже по иску прокуратуры, которая добилась новых ограничений в виде запрета на эксплуатацию бассейнов.